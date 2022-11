Skate: Secretário de Estado da Juventude e do Desporto aplaude "brilhante vitória" de Gustavo Ribeiro no Super Crown

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O inédito sucesso de Gustavo Ribeiro na 'Super Crown', decisiva etapa do circuito mundial de skate, foi "uma brilhante vitória" rumo aos Jogos Olímpicos Paris2024, elogiou este domingo o secretário de Estado da Juventude e do Desporto (SEJD).



"Brilhante e inédita a vitória do Gustavo Ribeiro no circuito mundial de skate, a 'Street League', que terminou hoje no Rio de Janeiro. Uma grande vitória rumo a Paris 2024!", vincou João Paulo Correia, numa mensagem publicada através da rede social Twitter.

Gustavo Ribeiro venceu hoje de forma inédita a 'Super Crown', decisiva etapa da edição de 2022 da 'Street League', que aconteceu durante o fim de semana no Rio de Janeiro.

Após os 'bronzes' de 2019 e 2021, 'skateboarder', de 21 anos, entrou na Arena Carioca 1 como líder do ranking da prova e fez 27,9 pontos, à frente dos norte-americanos Braden Hoban, segundo (27,7), e Chris Joslin, terceiro (27,2), numa final com oito concorrentes. "Este resultado traduz todo o trabalho que tive. Consegui conquistar este título. Temos sempre de acreditar. Se a mente diz que sim, ninguém pode negar. Sentia tanta pressão que só queria relaxar e estar confortável. Só queria que a minha manobra funcionasse e nem acredito que consegui", expressou o atleta, em declarações no final da competição.

Gustavo Ribeiro começou por integrar o lote de quatro finalistas, ao superar o 'cut' com duas pontuações de 9,3 e outra de 9,0, que conseguir substituir por uma de 9,3 já nas duas últimas tentativas, destronando o americano Jagger Eaton no palmarés da prova.

No caminho para a 'Super Crown', o atleta luso dominou a terceira e penúltima etapa, em Las Vegas, nos Estados Unidos, no fim de semana de 08 e 09 de outubro, depois de ter fechado o pódio na passagem por Jacksonville, seguida de um sétimo lugar em Seattle.

A brasileira Rayssa Leal, vice-campeã olímpica em Tóquio2020 na vertente de 'street' também confirmou o estatuto de líder do ranking feminino, ao superiorizar-se com um desempenho de 21,1, para suceder à compatriota e bicampeã em título Pâmela Rosa.