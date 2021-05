Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Skater Gustavo Ribeiro tem luxação no ombro e prescinde do Mundial em prol de Tóquio'2020 Português sofreu a lesão depois de uma queda na semana passada durante as meias-finais do Dew Tour, nos Estados Unidos