Ski cross: Atletas estrangeiros recusaram competir na Rússia mas a prova continuou... apenas com russos

A invasão das tropas russas ao território ucraniano está a ter repercussões em todas as frentes, com o desporto mundial a mostrar-se unido à situação de horror que a Ucrânia e o seu povo tem vivido, sobretudo, desde esta quinta-feira.

O sentimento de compaixão com a Ucrânia voltou esta sexta-feira a ser demonstrado... mas em solo russo. A qualificação para o Mundial de Ski cross em Estilo Livre tinha esta hoje lugar em Miass, cidade situada perto da fronteira com Cazaquistão, e estava inicialmente agendada para as 10:25 horas locais (08:25 em Lisboa). No total, estavam 25 atletas inscritos na prova, mas apenas seis, todos eles de nacionalidade russa, competiram devido à desistência dos restantes esquiadores das mais variadas nacionalidades, que se recusaram a competir em solo russo por culpa das invasões à Ucrânia.





De notar que, posto esta atitude tomada pelos atletas de nacionalidade não russa, a Federação Internacional de Esqui (FIS) cancelou o evento e anulou os resultados obtidos pelos esquiadores russos.