Snooker: Ronnie O’Sullivan tricampeão em Xangai

Ronnie O’Sullivan, para muitos o melhor jogador de snooker da história, entrou na nova temporada... a ganhar.

O inglês de 43 anos, que ocupa atualmente o segundo posto do ranking mundial, conquistou o Xangai Masters (prova não pontuável para o ranking mas de enorme prestígio e com muito dinheiro em jogo) pelo terceiro ano consecutivo, ao derrotar o igualmente inglês Shaun Murphy, outro ex-número um mundial e antigo campeão do Mundo, por 11-9, numa final emocionante.

Este é o 72º título da carreira de O’Sullivan e primeiro da nova temporada 2019/20, que termina, como é habitual, em maio, com o Campeonato do Mundo, em Sheffield. Esta foi também a primeira vez que O’Sullivan competiu desde a sua surpreendente eliminação na 1ª ronda da última edição do Mundial.

"Bom: são já 15 finais e 11 títulos em torneios nos últimos dois anos, desde que voltei ao circuito e numa altura em que só estou a jogar a ‘part-time’. Tenho quase 44 anos. Parece que estou a fazer alguma coisa bem feita", brincou o inglês, que saiu da China com 220 mil euros no bolso e se mostrou em forma para ameaçar a liderança do ranking, que vai pertencendo ao seu compatriota Judd Trump.