Sócios do Benfica terão entrada gratuita em todos os jogos realizados no pavilhão da Luz

O Benfica anunciou este sábado que todos os sócios do clube terão, a partir de segunda-feira, entrada gratuita em todos os jogos das modalidades que se realizarem no Pavilhão da Luz.Medida visa "criar as melhores condições para que os sócios acedam aos pavilhões" e apoiem as equipas das várias modalidades do clube.As águias informaram ainda que os convites para os jogos deverão ser através do site oficial do clube ou através de uma Benfica Official Store, sublinhando que os sócios que adquiriram 'Red Pass Modalidades' no início da presente época irá manter o seu lugar e verá valor do bilhete ser transferido para a carteira virtual.