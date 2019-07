Sogra da modelo que entrou em campo na final da Champions invade jogo no Mundial de críquete

Kinsey Wolanski, a modelo que entrou em campo quase despida na final da Liga dos Campeões no Wanda Metropolitano, em Madrid, parece ter uma seguidora à altura - nada mais, nada menos do que... a sogra!Elena Vulitsky, de 47 anos, invadiu a recente final do Mundial de críquete, igualmente para publicitar o site 'Vitaly Uncesored'.A mulher, também com pouca roupa, passou por cima dos painéis publicitários e esteve alguns minutos em campo no encontro que colocou frente a frente a Inglaterra e a Nova Zelândia. Acabou por ser retirada à força do recinto de jogo pelos seguranças.Recorde-se que Kinsley Wolanski tinha tentado invadir a final da Copa América, no Brasil, mas foi detida, passado uma noite na cadeia.