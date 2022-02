Na Taça do Mundo de tiro ISSF, que decorre entre 26 de fevereiro até 8 de março no Cairo (Egito), a seleção portuguesa composta por Joana Castelão, Filipa Marracho, Sara Antunes e Tiago Carapinha mostraram uma iniciativa de solidariedade com a Ucrânia."Disparar por desporto, não por guerra. Paz para a Ucrânia", pode-se ler na faixa que as equipas exibiram no Cairo.