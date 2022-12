Sport Algés e Dafundo ficou alagado e tem prejuízos avultados

O Sport Algés e Dafundo sofreu prejuízos avultados na sua sede, depois das cheias verificadas naquela zona do Concelho de Oeiras, na noite de quarta para quinta-feira.As instalações do clube ficaram completamente alagadas e o material de apoio à manutenção das piscinas ficou estragado.Bessone Basto, presidente da agremiação, ainda não avaliou os prejuízos, mas ficou apreensivo com os estragos: "Ficou tudo debaixo de água, a parte elétrica, cada quadro, e são precisos dois, custam 40 mil euros cada um... e a água das piscinas tem de ser substituída. Vão ser precisos 1 milhão e 500 mil litros para voltarem a funcionar. Os motores que bombeiam a água também ficaram danificados, está tudo destruído."Os responsáveis do Sport Algés e Dafundo tiveram de deitar mãos à obra para limpar as instalações, mas Bessone Basto está apreensivo sobre o futuro: "Espero que as instalações voltem a funcionar em janeiro de 2023. Vamos ver. Temos de limpar tudo, pois a água suja invadiu tudo. Temos de arranjar dinheiro, ver se a Câmara Municipal nos ajuda e ver como estão os seguros. Sem instalações não podemos cobrar mensalidades pela atividade desportiva."