Sporting apresenta três opções de Gamebox para as modalidades em 2022/23

O Sporting anunciou esta quinta-feira em comunicado que terá três opções de Gamebox disponíveis em 2022/23 "com foco no apoio às modalidades" do clube. Com valores até 50% abaixo daqueles que eram praticados anteriormente, as três opções são: Gamebox All In, Gamebox Ecletic e Gamebox Modalidades.A primeira permite aos sócios do emblema leonino reservar lugar para a época inteira, tanto no estádio como no pavilhão. Disponível por 100 euros para todos os sócios que já detenham a Gamebox Futebol e dá ainda acesso prioritário exclusivo à compra de bilhetes para as finais do playoff.A segunda é mais económica e, por 50 euros, possibilita aos sócios garantir o acesso prioritário a reservar o seu lugar em todas as modalidades no pavilhão e ainda deixar lugares livres quando souberem que não vão poder ir a algum jogo. Nesta opção, os jogos de categoria A - com Benfica e FC Porto - não estão incluídos.Já a terceira opção, dá aos sócios a possibilidade de ter lugar reservado a época inteira no pavilhão em qualquer modalidade e tudo por 150 euros. Garante ainda acesso prioritário exclusivo à compra de bilhetes para as finais do playoff e pode ser adquirida sem a necessidade de os sócios terem Gamebox Futebol.O Sporting revelou ainda que "tanto a Gamebox All In como a Gamebox Modalidades vão estar disponíveis para os setores A1, A2, A3 e A4, os quais se localizam na bancada central de frente para os bancos de suplentes, por baixo da Tribuna Presidencial do Pavilhão João Rocha" e que as Gameboxes individuais para cada modalidade vão ser descontinuadas, devido à baixa adesão.Os leões inovaram ainda no que diz respeito ao processo de renovação e compra das Gameboxes, já que agora tudo pode ser efetuado online. Para além disso, há mais duas novidades."O actual Cartão de Sócio, que já era também Gamebox de Futebol, passa a ser também válido para qualquer uma das opções disponíveis, permitindo assim acesso tanto ao Estádio como ao Pavilhão caso o associado cumpra com os requisitos de entrada. O cartão físico de Gamebox desaparece, dando assim lugar a um cartão digital com a informação do sector e lugar do Pavilhão", pode ler-se no comunicado.O clube leonino revelou ainda que irá lançar novas opções de Gamebox em breve, com data ainda por anunciar.