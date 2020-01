Sporting assina protocolo com o ISCE

O Sporting anunciou esta terça-feira que assinou uma parceria com o ISCE (Instituto Superior de Ciências Educativas), instituição com a qual já realizou duas edições das Jornadas Técnico-Científicas de Futsal, para a atribuição de bolsas a atletas das modalidades do Clube.





O acordo prevê a atribuição de bolsas para a Licenciatura em Desporto ou Mestrado em Treino Desportivo e entre as Licenciaturas em Turismo, Educação Básica e Educação Social.O acordo foi celebrado no Pavilhão João Rocha, com a presença de Miguel Albuquerque, diretor-geral das modalidades, do professor doutor Ricardo Martins, administrador da Pedago - entidade instituidora do ISCE -, e do professor doutor Luís Picado, presidente do ISCE."Mais do que formar atletas, temos a obrigação de formar homens e também de os preparar para aquilo que será o futuro deles após a carreira. Essa obrigação faz-nos fechar este tipo de protocolos de forma a fazer com que possam ter um futuro risonho após a competição", disse Miguel Albuquerque, em declarações reproduzidas pelo site dos leões.Nesta cerimónia estiveram presentes vários atletas e treinadores, assim como Paulo Malico Sousa, novo coordenador do Gabinete Olímpico que é também docente no ISCE.