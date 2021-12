Sporting: 'Boas Práticas' nas modalidades

O Auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade, acolheu o colóquio 'No caminho das Boas Práticas', organizado pela Direcção Técnica e Operacional das Modalidades do Sporting.O evento foi aberto a coordenadores, dirigentes, seccionistas, treinadores e restantes funcionários do Sporting, mas também a outros interessados, tendo contado com a colaboração de nomes bem conhecidos dos Sportinguistas.Miguel Afonso, membro do Conselho Directivo, fez o discurso de abertura, destacando o ecletismo histórico e presente do Sporting, a evolução das estruturas de apoio às modalidades nos últimos anos e a aposta na formação, entre outros temas.Seguiram-se apresentações sobre as modalidades colectivas, com Carlos Carneiro (andebol), António Paulo (basquetebol), Ricardo Coelho e Alexandre Teixeira (futsal), João Valente Santos (hóquei em patins), João Telhada (rugby) e Gersinho e Rui Pedro Costa (voleibol), Carlos Silva (atletismo), Luís Duarte (ginástica), Carlos Cruchinho (natação e pólo aquático), Hugo Pedro (karate) e André Campos (triatlo) a darem a conhecer as respectivas secções.A terminar, João Valente Santos apresentou o Centro de Optimização Desportiva (COD), novo projecto das modalidades leoninas, João Rafael Pereira abordou o projecto do Atleta de Potencial Elevado (APE) e, por fim, José Carlos Reis, director técnico e operacional das modalidades, revelou as medidas estratégicas para 2021/2022.José Carlos Reis falou aos meios de comunicação leoninos no final e destacou a importância de partilhar a experiência de cada uma das modalidades: "É fundamental porque as realidades e os modelos são, muitas vezes, diferentes. É sempre bom ouvir o que cada um faz e aprender com o dia-a-dia de cada modalidade", disse o dirigente, citado pelo sítio do Sporting.José Carlos Manaças, coordenador técnico de formação e desenvolvimento e organizador do colóquio, começou agradeceu a colaboração dos intervenientes: "Coordenadores, treinadores principais e adjuntos estiveram aqui a dar um grande contributo. Foi um momento óptimo de partilha de conhecimento e de experiências, não só para os colegas das várias modalidades como também para o exterior. Importa-nos mostrar o que andamos cá a fazer. Foram apresentadas experiências interessantíssimas."O coordenador da formação de futsal masculino Ricardo Coelho elogiou a iniciativa: "Fazia falta esta abertura para as modalidades falarem sobre as suas dores de crescimento. Assim, podemos aprender e tirar ideias uns dos outros para crescer".