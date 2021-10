Sporting campeão europeu feminino de goalball

A equipa feminina de goalball do Sporting sagrou-se este domingo bicampeã da Europa, enquanto a masculina falhou o tri, em prova que decorreu em Odivelas.

As verde e brancas defenderam o título conquistado há dois anos, também em Odivelas, com triunfo por expressivo 12-2 sobre as suecas do FIFH Malmo.

Na outra final, os leões tentavam o terceiro êxito consecutivo, porém perderam, por 7-5, com os ucranianos do Invasport Ukraine, que na fase regular já tinham batido o Sporting por 12-8.

O golball é um desporto de equipa, com três atletas de cada lado numa grande baliza, invisuais e com vendas nos olhos obrigatórias, em que o objetivo é arremessar uma bola com as mãos de modo que esta entre na baliza do adversário.

A competição foi organizada pela Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência (FPDD) e o Sporting, em parceria com a Câmara Municipal de Odivelas, no Pavilhão Municipal Susana Barroso, na Pontinha.