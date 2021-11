Sporting campeão mundial feminino de goalball

A equipa feminina do Sporting de goalball sagrou-se ontem campeã mundial de clubes, ao bater, no Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa, o SESI SP, do Brasil, por 6-2. Trata-se de um feito inédito para as leoas, que já eram bicampeãs europeias.Já a equipa masculina do Sporting teve de contentar-se com a segunda posição, depois de perder na final por 8-4 com a mesma formação vinda do Brasil.