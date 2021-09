Sporting conhece adversários em busca da revalidação dos títulos europeus de goalball

O Sporting conheceu esta quarta-feira o sorteio da Liga dos Campeões masculina e feminina de goalball, que se realizam em Odivelas, entre 29 de setembro e 3 de outubro, sendo objetivo dos leões revalidar os títulos.

Os sorteios, efetuados numa unidade hoteleira de Lisboa, ditaram que, na vertente masculina, o Sporting vai defrontar, no Grupo A, os ucranianos do Ukraine Invasport, os checos do GC Perun, os finlandeses do Aisti Sport e os russos do Moscow GC.

Com nove clubes a discutir o troféu, divididos em dois grupos, um de quatro equipas e outro com cinco, o agrupamento B é constituído pelos finlandeses do Old Power, os alemães do RGC Hansa, os belgas do Ha. Vi. 2 Bruxelles e os franceses do CS AVH Lyon.

Os últimos classificados de cada grupo disputarão um play-off para determinar qual se junta às restantes mais bem posicionadas nos oitavos de final, onde enfrentará o vencedor do Grupo A, enquanto o líder do Grupo B joga com o quarto do primeiro agrupamento, sendo os restantes jogos entre segundos e terceiros de cada grupo.

Já na vertente feminina, com seis equipas num grupo apenas, jogam todos contra todos e as quatro melhores apuram-se para as meias-finais. Além do Sporting, estão em competição as finlandesas do Old Power, as alemãs do RGC Hansa, as francesas do CS AVH Lyon, as suecas do FIFH Malmo e as espanholas do IK Gipuzkoa.

A equipa masculina dos leões é bicampeã europeia de goalball, após as conquistas de 2018, na Suécia, e de 2019, em Odivelas, onde a equipa feminina, na estreia, também almejou o triunfo. No ano passado, devido à pandemia de covid-19, não se realizaram as edições da Liga dos Campeões, sendo o Sporting o detentor das duas competições.

Na cerimónia, esteve presente a secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, que apelou para que outros clubes sigam o exemplo do Sporting e aumentem a competitividade interna e a "aposta séria" nesta modalidade.

"Só com um bom nível competitivo interno e com mais atletas a praticarem num bom nível de competição é que podemos ter uma aposta séria na seleção de goalball. Contem connosco para viabilizar os apoios para as nossas seleções nacionais", afirmou.

O vice-presidente leonino João Sampaio destacou que o goalball "corresponde à visão do Sporting sobre o papel do desporto na sociedade portuguesa", pois procuram "orientar todo o desporto no sentido inclusivo, nas mais variadas aceções da palavra".

Organizado pela Associação Europeia de Clubes de Goalball (EGCA, na sigla inglesa) e coorganizado pelo Sporting e pela Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência (FPDD), as duas provas da Liga dos Campeões disputam-se de 29 de setembro a 3 de outubro, no Pavilhão Susana Barroso, em Odivelas, sem público nas bancadas.

O goalball é um desporto praticado por atletas com deficiência visual, cujo objetivo é atirar uma bola sonora com as mãos para a baliza adversária. Cada equipa joga com três atletas e três reservas, sendo obrigatório o uso de vendas por todos os jogadores.