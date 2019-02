Sporting justifica horário de encontro europeu de voleibol em casa

O Sporting explicou aos seus sócios e adeptos que disponibilidade do FC Porto e imposições regulamentares da Confederação Europeia de Voleibol levam a que as suas partidas caseiras de voleibol e andebol de 6 de março (uma quarta-feira) sejam disputadas, respetivamente às 17h00 e 20h00.Num comunicado no seu site, os leões "apelam à compreensão de todos os sportinguistas e esperam contar com o seu apoio para estas duas importantes partidas." O Sporting defronta assim o VV Monza às 17h00, na segunda mão das meias-finais da Challenge Cup de voleibol, medindo forças com os dragões às 20h00, para o campeonato de andebol.Na próxima quarta-feira, dia 6 de Março, a equipa de voleibol do Sporting Clube de Portugal irá receber, no Pavilhão João Rocha, o VV Monza, em partida a contar para a segunda mão das meias-finais da CEV Volleyball Challenge Cup, com início marcado para as 17h00. Por sua vez, a formação de andebol Leonina irá receber, no mesmo dia e também na casa das modalidades do Sporting CP, o FC Porto, para a 18.ª jornada do Campeonato Nacional de Andebol 1, às 20h00.Quer o Sporting CP informar que os horários das partidas deste dia, devem-se aos seguintes factos:- O FC Porto apenas aceitou jogar esta partida às 18h00 ou às 20h00;- Devido a imposições regulamentares, a Confederação Europeia de Voleibol (CEV) não autoriza jogos com início após as 20h30.Assim sendo, a partida das meias-finais da Taça Challenge não poderia começar após as 17h00, visto que é necessário proceder à mudança de layout e à limpeza do Pavilhão, algo que não seria possível de concretizar em tempo útil devido à possibilidade de haver um quinto set e/ou golden set.O Sporting CP apela à compreensão de todos os Sportinguistas e espera contar com o apoio dos seus Adeptos para estas duas importantes partidas.