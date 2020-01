Sporting tem novo coordenador do Gabinete Olímpico

O Sporting informou esta segunda-feira o nome do novo coordenador do Gabinete Olímpico. Trata-se de Paulo Malico de Sousa, que vai acumular também as funções de coordenador do Gabinete de Psicologia das Modalidades do Sporting. Este cargo era ocupado por Sílvia Saiote, que saiu em dezembro.



Através do site oficial, o Sporting explica o currículo do novo coordenador. "Doutorado Europeu em Ciências Aplicadas à Actividade Física e Desporto, Mestre em Psicologia do Desporto, Director do Departamento de Ciências do Desporto no Instituto Superior de Ciências Educativas (ISCE), onde é também Professor Coordenador, Autor e Coautor de mais de duas dezenas de artigos científicos, com publicações a nível nacional e internacional, Paulo Malico Sousa ingressou no Sporting em 2016, como responsável pelo Gabinete de Psicologia Olímpico e das Modalidades", pode-se ler no site leonino.



O Sporting agradeceu ainda a Sílvia Saiote "todo o empenho demonstrado na construção e coordenação do Gabinete Olímpico".