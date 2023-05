Sporting vai ter mais história olímpica

No âmbito do Dia Internacional dos Museus que ontem se celebrou, os leões assinaram no Museu Sporting um protocolo com a Academia Olímpica de Portugal (AOP) para ajudar a desenvolver o projeto Memória Oral do Olimpismo Português (MOOP). "É um projeto criado em 2020, que visa dar voz, através de entrevistas, aos atores do olimpismo português, sejam atletas, treinadores, árbitros, dirigentes e até jornalistas, todos os agentes que tenham uma relação com o movimento olímpico. A informação, já com 17 entrevistas realizadas, estará disponível num site, permitindo a consulta e a investigação", explicou Carlos Gomes, coordenador do projeto e assessor da AOP.

A cerimónia, que teve como anfitriã Isabel Victor, diretora do Museu Sporting, contou com a presença de vários olímpicos do Sporting, como Carlos Lopes, Francis Obikwelu, Jorge Fonseca, Alexis Santos, Paquito e Diogo Abreu. O protocolo foi assinado por André Bernardo, vice-presidente do clube de Alvalade, e Tiago Viegas, presidente da AOP, pois Frederico Varandas não compareceu por motivos de agenda.

"A parceria com o Sporting tem extrema importância para nós porque se trata do clube do primeiro atleta olímpico português a entrar em acção [António Stromp, em 1912], o clube do nosso primeiro medalhado [Carlos Lopes] e um clube que ao longo dos anos tem tido muitos atletas olímpicos. O Sporting tem feito um trabalho extraordinário na promoção dos valores e dos ideais olímpicos e o Museu Sporting é prova disso. Não fazia sequer sentido não haver esta parceria", considerou Tiago Viegas. Isabel Victor acrescentou: "Temos razões acrescidas para celebrar, salvaguardando a memória dos nossos olímpicos."