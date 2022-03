‘SportsTalk’: Futuro do desporto em debate

çO ISCTE organizou ontem a primeira edição da ‘SportsTalk’, com o tema "Como desenvolver uma modalidade". A competitividade dos atletas portugueses e a importância do desporto jovem foram os temas dominantes da conversa. Um dos convidados foi o selecionador nacional de andebol, Paulo Pereira, que considera que o problema está na mentalidade: "Muitas vezes só pensamos nos resultados, mas para estar entre os melhores temos de trabalhar como os melhores".Já Pedro Moura, presidente da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, apontou que "as federações mais pequenas têm muitos problemas em arranjar financiamento", o que complica a busca por "visibilidade e resultados". Pedro Dias, responsável pelo futsal na estrutura da FPF, destacou o trabalho da atual direção na promoção da modalidade desde que a atual direção tomou posse em 2012. A solução, sublinhada por todos, passa pela aposta no desporto jovem e pela coordenação entre clubes, escolas e autarquias de modo a criar condições para os jovens. Troy Justice, vice-presidente do programa internacional da NBA, deu o mote para a conversa e garantiu que "é apenas uma questão de tempo até haver ‘um novo Neemias’ a jogar na NBA".