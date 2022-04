Squash: Seleção inicia Europeu da segunda divisão com derrota e triunfo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de squash estreou-se esta quarta-feira no grupo A do Europeu da segunda divisão com uma derrota 4-0 ante a Suíça e uma vitória por igual 4-0 sobre a Itália, em Eindhoven, Países Baixos.



No primeiro desafio, Rui Soares perdeu frente a Dimitri Steinmann por 11-3, 13-11 e 11-9, antes de Jorge Monteiro ceder ante Robin Gadola, por 11-5, 11-4 e 11-4.

Nos outros dois encontros, Pedro Pinto não resistiu a Nils Roesch, com 11-5, 11-5 e 11-1, antes de Tomás Silva baquear ante Yannick Wilhelmi por 11-3, 11-9 e 11-3.

No segundo desafio, ante o rival transalpino, Rui Soares impôs-se a Yuri Faneti por 11-6, 11-6 e 11-5 e Jorge Monteiro superiorizou-se a Davide Morri por 11-5, 11-7 e 11-5. Posteriormente, Pedro Pinto bateu Goffredo Scanga por 11-9, 11-3 e 11-1, cabendo a Cláudio Pinto fechar o encontro com 11-4, 11-3 e 11-6 sobre Mattia Mulazzani.

Os lusos dependem agora do resultado entre Suíça e Itália para perceberem se vão disputar um dos oito primeiros lugares.

Neste europeu, os dois melhores são promovidos à primeira divisão, enquanto os dois mais fracos são despromovidas ao terceiro escalão.

Há uma semana, em Ljubliana, a seleção feminina foi finalista e garantiu a subida à segunda divisão europeia.