Stephen Ferreira segue em 49.º no Open da Cidade do Cabo

O português Stephen Ferreira terminou esta quinta-feira na 49.ª posição a primeira volta, com 73 pancadas, do Open da Cidade do Cabo, prova do circuito Challenge do golfe europeu.

Stephen Ferreira, que segue empatado com 31 jogadores, marcou três 'bogeys' (uma pancada acima) e dois 'birdies' (uma abaixo).

Ricardo Melo Gouveia, o outro português em prova na África do Sul, fechou o dia na posição 131, com 76 pancadas (quatro acima do par), empatado com mais 20 jogadores, tendo marcado cinco 'bogeys' e um 'birdie'.

O torneio é liderado pelo sul-africano Daniel Von Tonder, que somou 66 pancadas (seis abaixo do par).