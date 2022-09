Steve Kerr fala do encontro com Jürgen Klopp: «Temos visões semelhantes»

Steve Kerr é um admirador de Jürgen Klopp. No final de agosto, o treinador dos Golden State Warriors foi até Liverpool e assistiu a um treino do clube inglês, onde pôde confraternizar com o técnico alemão e com alguns dos principais jogadores dos reds. Um encontro do qual falou agora."Foi a primeira vez que conheci Klopp e falei com ele. Sempre fui um adepto à distância mas adorava a forma dele orientar a equipa e a alegria que mostra. É óbvia a forte ligação aos seus jogadores, mas isto foi diferente. Ao invés de observá-los nos EUA e torcer por eles, assisti ao treino e construímos uma bela ligação", contou Kerr ao jornalista Marc Stein, que cobre a NBA."Temos visões semelhantes no que respeita ao modo de treinar. É uma pessoa impressionante que compreende que tudo isto é para os jogadores. É uma questão de colocá-los na posição e mentalidade certas, criando uma boa cultura e dando-lhes liberdade. Senti uma grande conexão no que toca à arte de treinar e ao desporto em geral", acrescentou o técnico dos campeões da NBA, que privou igualmente com Mohamed Salah, o responsável por Kerr ser adepto do Liverpool. Algo que se explica com o facto de o treinador ter vivido no Cairo - capital do país-natal do avançado - quando era estudante."Vi-o jogar pelo Egito e depois li uma excelente história sobre o trabalho que ele realiza no seu país e a dedicação à seleção. Fiquei impressionado com ele. Na altura comecei a assistir à Premier League mas não tinha equipa. Decidi então tornar-me adepto do Liverpool porque adoro o Salah", revelou.