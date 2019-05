Surpresas prontas no Record Challenge Park

Já está em contagem decrescente a 4ª edição do Record Challenge Park, evento oferecido pelo nosso jornal totalmente dedicado ao desporto. Pretende-se um dia especial a todos os praticantes no Parque de Jogos 1º de Maio, do Inatel, no próximo dia 11, que podem tomar contacto com os mais variados desportos que temos à disposição: Futebol, basquetebol, andebol, batismo de mergulho, entre outros mais desconhecidos. Tal como o lacrosse, por exemplo.

"O Record Challenge Park é uma montra de excelência para modalidades menos conhecidas como a nossa. Apesar de ser o desporto coletivo que mais cresce nos Estados Unidos, em Portugal está a dar os primeiros passos", explicou-nos Pedro Machado, presidente da Associação de Lacrosse de Lisboa e colaborador com a nossa iniciativa em Alvalade.

O Parque 1º de Maio prepara-se para ser uma importante festa do desporto para crianças e graúdos poderem tomar contacto com novos desafios. "Permite que durante um dia inteiro possamos apresentar a modalidade ao nosso público alvo e apresentar ao público português uma nova realidade fora das modalidades tradicionais", recordou Pedro Machado.

Aliás, o Record Challenge Park tem dado o seu contributo para o crescimento da modalidade, pois quem experimenta mostra vontade de repetir. "Todos os anos temos pessoas a juntarem-se à modalidade graças à vossa iniciativa. Na realidade, considero uma exposição como essa um serviço público e um evento de interesse público para o desporto português", garantiu o líder da associação.

O lacrosse é uma das várias modalidades à disposição no próximo sábado. Traga a família para um dia que se quer bem-disposto. E surpreendente. "Esperamos contribuir para o sucesso da iniciativa. Temos algumas surpresas preparadas que preferimos apenas desvendar no dia, mas os participantes podem contar com alguns ‘mimos’ da modalidade", finalizou.

Proporcionar um dia especial

O Record Challenge Park quer proporcionar um dia muito especial a todos os participantes. E serão vários os desportos que poderá experimentar: tiro ao alvo, jogos tradicionais e footgolf, por exemplo, são algumas das iniciativas propostas no Parque de Jogos 1.º de Maio, do Inatel. E se quiser divertir-se, leve as crianças à pintura facial.

mensagem de Vítor Pataco (Presidente do IPDJ)É com muita alegria e satisfação que destaco o apreciável trabalho do jornal Record no desenvolvimento do desporto e do seu lugar na sociedade portuguesa, pelo que é com elevada estima que integro a Comissão de Honra deste Evento.São iniciativas como esta que enformam uma sociedade, por um lado, mais saudável e ativa, e, por outro, mais informada e atenta ao fenómeno desportivo. De facto, a prática desportiva quotidiana como forma de expressão social, entretenimento, prazer e mobilidade ativa, contribui de forma decisiva para a melhoria da condição física e de uma vida mais saudável.O Record Challenge Park é um bom exemplo da valorização do desporto, pois fomenta a prática da atividade física, em qualquer contexto, permitindo que todos possam ter acesso a diferentes modalidades e dinamizando o desporto amador, de lazer e inclusivo.É com muito orgulho que o Instituto Português do Desporto e Juventude se associa novamente ao Jornal Record e a esta iniciativa, constatando o seu papel fundamental na sociedade, trabalhando em conjunto com várias entidades com vista ao desenvolvimento do desporto praticado por todos, sem exceção, e proporcionando experiências únicas no desenvolvimento pessoal e social.