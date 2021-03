TAS dá nega à Katyusha

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) recusou as pretensões dos atletas russos, que pretendiam ser acompanhados pela canção Katyusha, na eventualidade de conquistarem medalhas de ouro em provas internacionais. A referida canção substituiria o hino, proibido no âmbito das sanções impostas ao país por doping em dezembro.

“O hino nacional russo (ou qualquer outro associado à Rússia) não será tocado ou cantado oficialmente”, decidiu o TAS.

Os russos autorizados a participar em eventos internacionais, que nunca tenham sido condenados por doping, poderão competir sob bandeira neutra, mas nem ouvirão o hino da Rússia nem a popular Katyusha. Composta em 1938, durante a URSS, a referida música tornou-se um símbolo usado nas comemorações da vitória contra a Alemanha nazi, e ainda impera no regime de Vladimir Putin.