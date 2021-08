Telmo Pinão termina em 9º no ciclismo de pista

Telmo Pinão terminou na 9ª posição na prova de ciclismo de pista, ficando a um passo do diploma paralímpico. No arranque da competição de ciclismo em Tóquio'2020, o corredor, de 41 anos, completou a prova de 3.000 metros perseguição individual C2 em 4.03,192 minutos, superando o recorde nacional da classe, fixado em 4.07,911, no Campeonato do Mundo de 2019.





Além disso, Telmo abordou como foi viver a experiência desta sua segunda participação em Jogos Paralímpicos. "Gosto de ciclismo e de viver a modalidade. Depois de acabar a prova, estou um bocadinho como espetador. Gosto de estar a ver este espetáculo. Ao contrário do ciclismo de estrada, em que se vive mais a prova sentado em casa a ver um Tour, aqui, no ciclismo de pista, estamos sempre a ver tudo. É importante. Nunca tínhamos estado com um atleta em pista e foi bom", confessou.

Na prova realizada no Velódromo de Izu, o ciclista português arrancou bem ao completar o melhor tempo entre os três primeiros participantes, com 44,409 km/h, só que viu depois os registos de tempo serem superados em várias ocasiões.Desde logo, o japonês, Shota Kawamoto, colocou a fasquia alta ao completar a prova em 3.36,117 minutos, fixando então um novo recorde mundial. A partir daí, o recorde foi batido em mais duas ocasiões. O francês, Alexandre Leaute, percorreu os 3.000 metros de pista em 3.31,817, sendo superado por Ewoud Vromant. O ciclista belga, melhor colocado antes da prova, correu numa média de 51,358 km/h, acabando por bater o recorde com 3.30,290 minutos.No que diz respeito a Telmo Pinão, o ciclista português mostrou-se satisfeito pela prestação na primeira prova na competição. "Fico feliz pelo resultado pessoal. Tirar 4 segundos aqui é muito. Estive um ano e meio para tirar 4 segundos ao meu recorde pessoal. Ainda por cima numa prova em que caiu três vezes o recorde do Mundo, mostra um sinal de que todos estamos bem e trabalhámos bem", destacou.