Tem fortuna de 3 milhões, mas a mulher só lhe dá 250€ por semana: «Limito-me a jogar dardos»

Esta é uma daquelas histórias que captam a nossa atenção desde o início. Peter Wright, um jogador profissional de dardos escocês, vencedor de dois campeonatos do Mundo, em 2020 e 2022, é esta sexta-feira destaque nos meios de comunicação ingleses pelo simples facto de ser um milionário que 'escolheu' viver com apenas cerca de 250 euros por semana, ou seja, 1.000 euros por mês. Sim, leu bem. Com um património líquido avaliado em cerca de 3,5 milhões de euros - em que quase um terço deste valor foi conquistado nos dois últimos anos -, Peter Wright colocou nas mãos da mulher, Joanne, toda a gestão do património do casal.

"Eu? Compras luxuosas? Não, não tenho direito a isso. Estava numa noite de antevisão quando me fizeram essa mesma pergunta. O Michael van Gerwen tinha comprado um Rolls Royce ou algo do género e o Michael Smith comprou outra coisa qualquer, mas eu recebo os meus 250 euros por semana e só gosto de jogar dardos e tentar ganhar troféus, enquanto que a Jo [Joanne] é a treinadora mais rica do mundo dos dardos!", revelou, em declarações ao jornal britânico 'The Sun'.





Apesar de ter conquistado o campeonato do mundo de 2022, Peter Wright não esconde que esse foi um ano muito complicado para si."No ano passado, a Jo esteve no hospital durante três semanas e pensei que ia morrer. Foi muito mau. Felizmente - tocando na madeira - não temos nada de momento. Ainda falta algum tempo para eu jogar, por isso espero que não aconteça nada durante as próximas semanas. Tudo o resto está a correr bem, embora tenha sido bastante mau no que diz respeito à competição. Ganhei o Nordic e o Europeu. Ganhar um torneio qualquer contra os melhores jogadores do mundo é sempre um feito, mas eu devia estar a ganhar muito mais e a marcar presença em muito mais finais", disse.