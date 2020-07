Teve coronavírus e perdeu 27 quilos após várias semanas em coma: a história de Ahmad Ayyad

Aos 40 anos, Ahmad Ayyad dedicava várias horas por dia e por semana ao desporto mas foi um dos milhões de norte-americanos infetado pelo coronavírus. A sua história foi contada pela CNN com o objetivo de alertar para as consequências da Covid-19.





O pesadelo de Ahmad Ayyad começou em março, os primeiros sintomas foram cansaço extremo, depois chegou a febre alta, a perda total de energia e de apetite, e a dificuldade em respirar. O que ao início pensou ser uma gripe, veio a confirmar-se ser coronovírus, após testar positivo à Covid-19.O estado de saúde de Ayyad agravou-se e ele foi internado no hospital e colocado em coma induzido, permanecendo nesse estado várias semanas.Felizmente conseguiu fazer frente ao vírus, mas quando acordou, Ahmad Ayyad teve que aprender a andar e a falar outra vez. Tinha menos 27 quilos e ficou com sequelas no coração e pulmões."Estou muito preocupado por as pessoas verem isto de ânimo leve. Eu consegui sobreviver, mas ainda estou assustado. É importante que as pessoas levem isso a sério, porque isso não é uma brincadeira. Pode matar, mesmo que se sintam saudáveis e imunes... não são", alertou o atleta em entrevista à CNN.