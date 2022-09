Tiro: João Costa sagra-se campeão da Europa de pistola a 50 metros

O atleta olímpico português João Costa sagrou-se esta sexta-feira campeão europeu de pistola a 50 metros, no campeonato da Europa de tiro a 25 e 50 metros, a decorrer em Wroclaw, na Polónia.



O atleta português somou o quarto título europeu da carreira, depois de 2009, 2011 e 2015, e o terceiro nos 50 metros, ao somar 558 pontos no 'open' da prova.

Numa prova disputada, o luso, que esteve presente em cinco Jogos Olímpicos, bateu os rivais pelo ouro por um ponto, com o letão Lauris Strautmanis, segundo, e o sérvio Damir Mikec, terceiro, a somarem 557, além dos 552 do ucraniano Viktor Bankin, quarto. Na mesma prova, António Santos foi 21.º classificado, somando 532 pontos.

A Federação Portuguesa de Tiro já celebrou o feito de João Costa, lembrando que esta conquista o comprova, "mais uma vez", como "um dos melhores atletas do mundo nesta disciplina".

Depois de em 2021 somar um bronze na prova mista de 10 metros com pistola de ar comprimido, somou a 14.ª medalha em Europeus, a que se somam três pratas em Mundiais, um deles da ISSF, e muitos mais pódios em Taças do Mundo. Portugal esteve presente com quatro atletas em Wroclaw, nos Europeus que terminam no fim de semana, e conseguiu também um quinto lugar, de outra atiradora olímpica, Joana Castelão, na prova de pistola a 25 metros.

Na prova de carabina em três posições, a também olímpica Sara Antunes acabou com o 33.º melhor registo entre as participantes.