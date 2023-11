Títulos mundiais premiados na gala do COP

Fernando Pimenta e Inês Barros foram ontem consagrados na Celebração Olímpica’2023, com o Prémio Excelência Desportiva, nos galardões anuais atribuídos pelo Comité Olímpico de Portugal (COP). O evento, em Lisboa, contou com muitos dos melhores atletas nacionais, técnicos e dirigentes, entre os quais Rui Costa e Frederico Varandas, respetivamente presidente do Benfica e do Sporting [ver página 31], que foram pela primeira vez à festa dos olímpicos nacionais. Nem a ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, faltou, sendo confrontada por José Manuel Constantino, presidente do COP, face às divergências do organismo com as políticas desportivas do país. "Não são razões pessoais", vincou Constantino, debilitado fisicamente, mas muito aplaudido na sala onde decorreu um jantar. A governante rendeu-se: "O Governo reconhece o trabalho, profissionalismo e sabedoria por tudo o que tem feito pelos nossos olímpicos. Obrigado José Manuel Constantino", agradeceu Ana Catarina Mendes.

Também houve quem faltasse à festa. Fernando Pimenta, que teve como pontos altos a conquista de dois ouros no Mundial de maratona, na prova curta de K1 e na longa de K2, e outro no K1 1000 que valeu a vaga para Paris’2024, está em estágio na Colômbia, pelo que não pôde cumprir a agenda.

Já Inês Barros , de 22 anos, não podia faltar a estas andanças, após conquistar quatro medalhas de ouro na Taça do Mundo do Chipre (equipas mistas), Taça do Mundo do Egito (individual), Mundial (equipas mistas) e Europeu, que permite a Portugal a inédita presença feminina no Tiro com Armas de Caça, nos Jogos Olímpicos Paris’2024. "Foi ano dourado, que se deve ao trabalho de uma vida. Vou continuar empenhada até Paris’2024 para cumprir os objetivos, os prémios aumentam as responsabilidades".

João Ribeiro e Messias Batista, campeões mundiais em K2 500, foram outros dos galardoados, num ano em que a canoagem esteve em evidência. "Sabíamos que chegaria a nossa vez, depois de assistirmos aos sucessos dos companheiros", disse Batista. Já Ribeiro mandou um recado ao Presidente Marcelo: "Não queremos ser recebidos por estar a falar disto, mas quando o presidente entender estamos disponíveis. É triste a falta de critérios, é o que mais me choca."

O ciclista Iúri Leitão, campeão mundial de omnium, alinhou pelo mesmo diapasão: "O que Fernando Pimenta disse há uns tempos foi correto. Se vier a ser recebido pelo Presidente já será tarde, embora tenha todo o gosto em ser distinguido. Para mim é uma grande alegria estar aqui, entre os melhores atletas."