Tomás Gouveia e João Girão no 'top 50' no challenge da Escócia

O golfista português Tomás Gouveia terminou este domingo no 36.º lugar o Farmfoods Scottish Chalenge supported by The R&A, que decorreu no Newmachar Golf Club (Par 71), enquanto o compatriota João Girão foi 43.º classificado no torneio do Challenge Tour.

Graças ao agregado de 284 pancadas (Par), com voltas de 71, 70, 71 e 72, Gouveia, que ascendeu esta época ao Challenge Tour, alcançou o melhor desempenho do ano na Escócia, onde o vento, o frio e a chuva dificultaram a tarefa dos jogadores em prova.

Já João Girão, agraciado pela Federação Portuguesa de Golfe com um 'wild card' para disputar o torneio do circuito satélite do DP World Tour, contabilizou um total de 286 'shots', duas acima do Par, e terminou empatado na 43.ª posição com mais cinco golfistas.

O Farmfoods Scottish Chalenge supported by The R&A foi ganho pelo espanhol Javier Sainz, após bater no segundo buraco do 'play-off', jogado no buraco 18, com um birdie (uma abaixo), o suíço Jeremy Freiburghaus, com quem tinha partilhado 273 pancadas ao final das quatro voltas (-11).