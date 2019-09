Trampolins: Diogo Costa conquista prata na Taça do Mundo na Rússia

O ginasta português Diogo Costa conquistou este domingo a medalha de prata na final de duplo minitrampolim da Taça do Mundo de Khabarovsk, na Rússia.Diogo Costa, que tinha passado à final na terceira posição, concluiu com 73.700 pontos (37.000 no primeiro salto e 36.700 no segundo), apenas atrás do russo Mikhail Zalomin, que somou 78.100 pontos.Na final feminina de duplo minitrampolim, Diana Gago foi sexta classificada, com 66.100 pontos, menos 5.500 do que a vencedora, a sueca Lina Sjoeberg.No trampolim sincronizado masculino, Diogo Ganchinho e Pedro Ferreira terminaram na quinta posição, com 48.540 pontos, enquanto no setor feminino, a dupla Sílvia Saiote/Mariana Carvalho fechou na sétima posição, com 35.890.