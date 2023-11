Três listas candidatas às eleições da Confederação do Desporto de Portugal

As próximas eleições para os órgãos sociais da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), agendadas para 13 de novembro, vão contar com três listas concorrentes, anunciou esta quinta-feira a entidade.

As três listas apresentam-se com os seguintes candidatos à presidência: Ricardo José, ex-presidente da Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas, Filipa Godinho, Pró-Reitora para o Desporto na Universidade de Coimbra, e o ex-presidente da Federação Académica do Desporto Universitário, Daniel Monteiro.

Na lista apresentada por Ricardo José figuram ainda Alexandre Mestre, como candidato a presidente da Mesa da Assembleia Geral, Adélio Costa como candidato a presidente do Conselho Fiscal e José Fanha Vieira para presidente do Conselho Jurídico.

A lista liderada por Filipa Godinho inclui o atual presidente da CDP, Carlos Paula Cardoso, como candidato a presidente da Assembleia Geral, Anabela Reis como candidata a presidente do Conselho Fiscal, e Sofia Silva e Sousa como candidata a presidente do Conselho Jurídico.

Finalmente, Daniel Monteiro faz-se acompanhar na sua lista às eleições da Confederação por Miguel Teixeira, candidato a presidente da Assembleia Geral, Luís Ferreira, candidato a presidente do Conselho Fiscal e por Luís Paulo Relógio, candidato a presidente do Conselho Jurídico.

Estas eleições, em que 52 federações desportivas nacionais podem exercer o seu direito eletivo, vão marcar o fim de uma presidência de 21 anos de Carlos Paula Cardoso à frente dos destinos da CDP, organismo que congrega o movimento associativo federado.

O ato eleitoral vai decorrer na sede da CDP, em Algés, entre as 12h30 e as 18h30, naquele que é o único ponto da ordem de trabalhos desta Assembleia Geral.

Caso a 13 de novembro nenhum dos candidatos obtenha a maioria dos votos expressos, vai ser realizada uma segunda volta com os dois candidatos mais votados.

Carlos Paula Cardoso, de 76 anos, preside à CDP há 21 anos, desde outubro de 2002, quando sucedeu a José Manuel Constantino, atual presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), que se tinha demitido do cargo para encabeçar a liderança do Instituto Nacional de Desporto, precursor do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).