Tudo para ir aos Jogos Olímpicos: patinadora partilha fotos e vídeos em site para adultos

A patinadora britânica Elise Christie, três vezes campeã mundial de patinagem de velocidade em pista curta, é um dos rostos do site 'OnlyFans', uma plataforma onde podem ser publicados fotos e vídeos com conteúdo para adultos, mediante uma subscrição estabelecida em cada perfil.Christie, de 32 anos, pretende obter uma grande quantidade de dinheiro, com vista a participar nos Jogos Olímpicos de inverno de 2026, em Itália. "Quantos subscritores para uma foto de patinagem em topless?", questionava a atleta há pouco tempo nas suas redes sociais.O conteúdo da página de Elise Christie pode ser subscrito mediante o pagamento de 12 dólares por mês (sensivelmente o mesmo em euros).