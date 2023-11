Ultramaratonista britânica suspensa um ano por ter feito parte do trajeto... num carro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A atleta escocesa Joasia Zakrzewski foi hoje suspensa por um ano pela federação de atletismo do Reino Unido, após em 07 de abril ter feito parte da ultramaratona Manchester-Liverpool de carro, acabando no terceiro lugar.

Dos 80 quilómetros da ultramaratona, quatro foram feitos pela escocesa a bordo do carro de um amigo, após manifestar intenção de desistir e antes de retomar o passo, o que levou à sua desclassificação e consequente perda do terceiro lugar, tendo a própria admitido e pedido desculpa por ter recebido um prémio após cortar a meta.

Zakrzewski recusou ter feito batota intencionalmente, mas o painel de avaliação da matéria na federação de atletismo britânica rejeitou as explicações da atleta, que admitiu que devia ter devolvido a medalha e sido mais clara quanto ao que tinha feito, justificando-se com uma viagem recente da Austrália e dificuldade em pensar de forma objetiva.

A britânica fica impedida durante um ano de competir, treinar e gerir no atletismo licenciado.

A atleta de 47 anos tem um percurso consagrado no atletismo, entre a maratona e a ultramaratona, com uma prata e um bronze nos Mundiais de 100 quilómetros no currículo, além de um recorde mundial de distância em 48 horas, fixado em fevereiro.