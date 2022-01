Uma mensagem que mudou tudo: adepta de equipa da NHL salva vida de treinador durante jogo

#HockeyTwitter, we need your help!



Please RT to spread the word and help us connect Red with the woman he considers his hero. pic.twitter.com/HlZybgOnjf — Vancouver #Canucks (@Canucks) January 1, 2022

Brian 'Red' Hamilton disputou mais de 1000 jogos na NHL (Liga norte-americana de hóquei no gelo), mas aquele que se disputou a 23 de outubro de 2021 foi certamente um dos mais marcantes, já que lhe salvou a vida.O antigo jogador, que agora é adjunto nos Vancouver Canucks estava sentado no banco, no encontro diante dos Seattle Kraken, quando uma adepta lhe chamou a atenção ao bater insistentemente no vidro. A razão era simples: a verruga que Hamilton tinha na nuca podia ser indicativa de que tinha cancro de pele. Tratava-se de uma estudante de medicina que escreveu uma mensagem no telemóvel para o avisar do sucedido.Hamilton fez exames dois dias depois desse jogo e as suspeitas confirmaram-se. A verruga era cancerígena, já que se tratava de um melanoma que, segundo os médicos, teria de ser removido o mais rápido possível. A história tornou-se pública quando este sábado, os Vancouver Canucks divulgaram nas redes sociais uma carta de Hamilton a pedir ajuda para encontrar a jovem adepta."A mensagem que ela me mostrou no seu telemóvel ficará para sempre gravada no meu cérebro e possibilitou que eu continuasse vivo. Os seus instintos estavam certos e aquela verruga na minha nuca era um melanoma maligno que, graças à sua persistência e ao trabalho rápido dos médicos, desapareceu", pode ler-se.O objetivo foi cumprido e Hamilton chegou mesmo à fala com Nadie Popovic, uma estudante de medicina, de 22 anos. "Ele [Hamilton] olhou para o meu telemóvel e afastou-se. Pensei que talvez estivesse ciente do problema. Estou muito feliz por ter ajudado", frisou a jovem, em declarações citadas pela 'Marca'.Vancouver Canucks e Seattle Kraken voltaram a defrontar-se este sábado e Nadie Popovic voltou a marcar presença nas bancadas. De forma a agradecer-lhe pelo gesto, o clube de Vancouver fez uma doação de 8800 euros ajudar com as despesas do curso de medicina.