Vanina Oliveira arranca com uma boa prestação no Mundial de Juniores de Esqui Alpino

A esquiadora portuguesa Vanina Oliveira arrancou, esta segunda-feira, com uma boa prestação no Mundial de Juniores de Esqui Alpino ao terminar a prova de combinado alpino - que combina uma manga de Super G e outra de slalom - em 24.º lugar, cumprindo, assim, as expectativas de um "top-30".





A esquiadora nacional cumpriu o Super G em 1m04s.09, o 26.º tempo e o slalom em 41s.43, o 19.º tempo, ficando a um total de 6.29 segundos da vencedora, a austríaca Madalena Egger (1m39.23).No balanço, o selecionador nacional Sérgio Figueiredo fez uma análise positiva à prestação da esquiadora portuguesa. "Essencialmente, cumpriu as expectativas que tínhamos para esta prova. A Vanina é sempre mais forte no slalom que no Super G mas acabou por fazer uma prova bastante equilibrada e terminar no 24º lugar. À partida para este Mundial, tínhamos prognosticado um lugar no top 30, pelo que é plenamente dentro do previsto", apontou.Já Vanina mostrou-se satisfeita com a prestação, assumindo sentir-se muito mais à vontade na segunda manga. "Fiz um Super G médio, num percurso muito difícil. Depois, no Slalom estive muito mais confortável e isso notou-se no resultado", confessou, lançando agora os próximos eventos: "No Slalom Gigante gostaria muito de estar no top-50, o que será já um feito porque há muitas esquiadoras em prova e o nível é muito alto, e no slalom gostaria de esquiar como hoje. Só isso, sem antecipar resultados", finalizou.Na próxima quarta-feira, Vanina Oliveira participará no slalom gigante e no slalom, na sexta-feira, dia 13. Entretanto, Manuel Ramos e Baptiste Araújo, que entram mais tarde neste Mundial, competem quinta-feira no Slalom Gigante e sexta no slalom.