Vários feridos em Nova Iorque após falso tiroteio gerar o pânico em combate de boxe

Várias pessoas ficaram feridas no início da noite de sábado num estádio de Nova Iorque quando uma multidão entrou em pânico ao confundir ruídos com tiros, causando uma debandada.

O incidente demonstra o nervosismo nos Estados Unidos, após os recentes tiroteios numa escola em Uvalde, Texas, e num supermercado em Buffalo, estado de Nova Iorque, bem como vários eventos violentos e de grande visibilidade no metro da cidade de Nova Iorque.

Tudo ocorreu no final de um combate de boxe entre Gervonta Davis e Rolando Romero, no Barclays Center, arena que também serve de casa aos Brooklyn Nets da NBA. Os ruídos, confundidos com disparos de uma arma, fizeram com que parte da multidão corresse à procura de segurança, resultando em uma dúzia de feridos ligeiros.

Entre os participantes no evento estava a tenista japonesa Naomi Osaka, que explicou na rede social Twitter que ouviu gritos e viu pessoas a correr e a falar de um atirador no estádio, o que a deixou "petrificada".



Após investigar a ocorrência, o Departamento de Polícia de Nova Iorque confirmou que não foram disparados tiros e que todo o episódio resultou de uma confusão que desencadeou o pânico.