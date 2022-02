Viana do Castelo: Cidade Europeia do Desporto

"Viana tem a fantástica possibilidade de receber desportos de todos os géneros, graça s ao mar, ao rio e às infraestruturas existentes", vincou o presidente da Associação das Capitais e Cidades Europeias do Desporto, após uma visita de três dias.

"Esta candidatura resultou de uma estratégia que queremos continuar a trilhar para que nos diferenciemos no desporto de competição e na atividade física de lazer", sublinhou Luís Nobre, autarca de Viana do Castelo, que ficou "radiante e consciente da responsabilidade".

A capital do Alto Minho - que é agora a 11.ª cidade portuguesa a receber a distinção - conta com 85 mil habitantes e reúne mais de 5 mil atletas federados, espalhados por 160 equipas de um total de 71 clubes e associações. Números dos quais se destacam os quatro centros náuticos - que também Gian Francesco Lupattelli fez questão de elogiar - ligados ao surf, à canoagem, ao remo e à vela.

Na cerimónia, foram também apresentados o hino oficial e ainda a mascote, Santiago, que simboliza um menino que se transforma em super-herói através da prática de desporto e de estilos de vida saudáveis e amigos do ambiente.



O presidente da Câmara admite que Viana tem, agora, uma responsabilidade acrescida para continuar a afirmar o desporto.



A Comissão de Avaliação da Associação das Capitais e Cidades Europeias do Desporto (ACES Europa) oficializou Viana do Castelo como Cidade Europeia do Desporto em 2023. Antes da tomada de decisão, a comitiva conheceu a cultura desportiva do concelho e as infraestruturas existentes, tendo posteriormente o Presidente da ACES Europa confirmado que Viana do Castelo recebeu a distinção. Gian Francesco Lupattelli garantiu que a candidatura foi "muito forte", destacando as caraterísticas ímpares da cidade, que alia mar, rio e montanha, para a prática desportiva, bem como as infraestruturas de excelência. Esta "é uma cidade assumidamente de desporto, que ama o desporto", declarou o representante internacional. "Foi uma visita perfeita e a maioria dos desportos que vimos em Viana do Castelo conseguiram pontuação perfeita", assegurou. Destacou ainda a grande capacidade organizativa do concelho, a força da massa associativa e do voluntariado, bem como a qualidade das infraestruturas desportivas como fatores decisivos para a atribuição do título a Viana do Castelo.



O Presidente da Câmara, Luís Nobre, afirmou que esta candidatura representou "um momento de agradecimento por todo o trabalho que os vianenses, as entidades e o movimento associativo fazem diariamente em prol do desporto". O autarca frisou que, "a partir deste momento, temos uma responsabilidade acrescida para continuarmos a afirmar o desporto nesta dimensão transversal". "Esta é uma candidatura de todos, com todos e para todos, contando com o apoio das coletividades desportivas e das Juntas e Uniões de Freguesia de Viana do Castelo, merecendo ainda o apoio de diversas federações e associações nacionais e internacionais", esclareceu o autarca. O Município de Viana do Castelo tem investido fortemente na melhoria das instalações desportivas, com a requalificação dos equipamentos existentes ou a construção de novos espaços. Este é um trabalho em contínuo, que visa dar resposta às necessidades dos vianenses e dos clubes e associações, incentivando um estilo de vida saudável na comunidade local. Viana do Castelo possui variados equipamentos para a prática desportiva, mas as "joias da coroa" do concelho são quatro centros náuticos, designadamente o Centro de Alto Rendimento de Surf, o Centro de Canoagem, o Centro de Remo e o Centro de Vela. Estes equipamentos integram o projeto âncora "Centro de Mar", que se assume como uma aposta no desenvolvimento da náutica de recreio e dos desportos náuticos enquanto componentes relevantes para o reforço da posição de Viana do Castelo como uma "cidade da náutica do atlântico". Enquanto Cidade Europeia do Desporto 2023, Viana do Castelo visa atingir os principais objetivos do Manifesto da ACES Europe: prazer em fazer exercício, determinação em conseguir, espírito de comunidade, aprendizagem do fair-play e melhoria da saúde da comunidade.



Desporto para todos



As coletividades de Viana do Castelo são apoiadas na sua atividade diária pela autarquia, com o objetivo de proporcionar condições para uma melhoria permanente do treino, aumentando o número de participantes, estimulando a prática e os princípios do associativismo. Os equipamentos municipais garantem 500 mil utilizações anuais, sendo que cerca de 58% da população pratica atividades de lazer. O setor do Desporto está, assim, envolvido em projetos diversos, que procuram o bem-estar físico da população: Viana Ativa, Vencer a Idade com Saúde, Olympic 4 All, Patinagem no Pré-Escolar, Atletismo no 1º Ciclo, Natação no 1º Ciclo, Náutico nas Escolas, Escolas de Natação Municipais e Férias de Verão, entre outros.