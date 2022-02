Viana do Castelo criou condições para ser eleita Cidade Europeia do Desporto 2023

Durante a receção do executivo à Comissão de Avaliação, o Presidente da Câmara entregou o dossier da candidatura ao Presidente da ACES Europa. Luís Nobre apresentou Viana do Castelo "como cidade do desporto e do amor", como resultado de uma aposta sustentada ao longo da última década.





"Acreditamos que a prática desportiva contribui de forma objetiva para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Desejamos uma comunidade ativa, saudável, dinâmica e feliz, pelo que o município tem apostado e continuará a apostar no incentivo da prática desportiva formal e informal, na formação de atletas, técnicos e dirigentes. Temos estimulado e apoiado todos aqueles que, das mais variadas formas, promovem a prática desportiva, levando a bandeira de Viana do Castelo a todo o mundo", destacando as sete dezenas de coletividades desportivas que, diariamente, promovem mais de quarenta modalidades no concelho.Para o autarca, a garantia de Viana do Castelo como Cidade Europeia do Desporto vai "contribuir para aumentar ainda mais o número de praticantes de atividade física e vai ser uma oportunidade para melhorar as condições de todos os atletas e vianenses". O edil anunciou a criação de uma Cidade Desportiva, que se assumirá como um "corredor verde desportivo entre a cidade e o seu entorno". Destacou, ainda, o investimento do município no desporto adaptado, para "garantir condições à prática desportiva adaptada, através da reestruturação e apetrechamento das infraestruturas desportivas, para que os clubes possam criar secções de desporto adaptado".É também objetivo da autarquia implementar uma Unidade de Apoio de Alto Rendimento na Escola, em parceria com os Agrupamentos Escolares e um Gabinete de Otimização do Treino Desportivo, em parceria com o IPVC. Para o Presidente da ACES Europa, Viana do Castelo e Portugal "têm grande experiência e história de desporto para todos, desporto popular e de massas e desporto de elite". Gian Francesco Lupattelli confirmou que as primeiras impressões foram de uma "cidade maravilhosa, com praias esplêndidas e forte componente turística e desportiva", pelo que estavam reunidas todas as condições para ganhar o título.O concelho apresenta-se como local privilegiado para a prática de diversas modalidades, desde desporto de natureza, passando pelos desportos náuticos e desporto indoor.