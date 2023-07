Viana do Castelo recebe etapa do circuito mundial de stand up paddle

A cidade de Viana do Castelo vai receber entre sexta-feira e domingo a segunda etapa do circuito mundial de stand up paddle, na estreia desta competição em águas nacionais.

O havaiano Connor Baxter, campeão do mundo de stand up paddle, é a principal atração da segunda etapa do circuito desta modalidade de deslize, que vai decorrer na Cidade Europeia do Desporto de 2023.

Baxter, que venceu a prova de estreia, em abril em Alicante, Espanha, terá como principais rivais os japoneses Shuri Araki e Rai Taguchi, enquanto no setor feminino se destacam as participações das espanholas Esperanza Barreras e Duna Gordillo, da argentina Juliette Duhaime e da italiana Cecilia Pampinella.

Entre os portugueses, salienta-se Tomás Lacerda, quinto classificado em Alicante, e Ângela Fernandes, que compete em casa.

Domingo será o dia da prova principal, 16 quilómetros de 'downwind', em mar aberto a favor do vento, com início na praia de Afife e final da praia fluvial do Barracão dos Touros, no centro de Viana do Castelo.

O evento termina com a iniciativa Paddle For the Oceans na qual todos os participantes remam unidos como mensagem de apoio à preservação e proteção dos oceanos.