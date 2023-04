Vice-campeão de duatlo Sub-23 viajou para o Mundial com a ajuda do Sporting: «Um orgulho representar com ou sem apoio»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Hugo Figueiredo (@hugo.figueired0)

Hugo Figueiredo sagrou-se ontem vice-campeão do Mundo de Duatlo no escalão de Sub-23 nos World Triathlon Duathlon Championships depois de ter sido 8.° da geral. Nas redes sociais, o jovem atleta do Sporting agradeceu ao clube pela ajuda "com os custos da viagem" apontando o dedo ao que "não é gerido da maneira" que se acha correta."Mais um dia muito feliz com um pódio no Mundial de Duatlo e um 8.° lugar à geral numa prova com os melhores do Mundo. Alinhei à partida com o objetivo de trazer o para casa nos Sub23, deixei tudo para tal... mas não foi possível desta vez! Valeu a experiência de liderar a prova no segmento de bike... e estar na discussão até ao final. Dar os parabéns ao grande Riccardo Martellato pela vitória e Nacho Gálvez Ponce. Agradecer em especial ao meu clube Sporting por me ter apoiado com os custos da viagem neste mundial... é sempre um orgulho representar com ou sem apoio! Por vezes as coisas não são geridas da maneira que achamos corretas... resta aceitar as decisões seguir em frente e procurar soluções e não desculpas", escreveu no Instagram.