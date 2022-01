Violado no hotel depois do médico da seleção o deixar "quase inconsciente": Austrália em choque

As autoridades australianas estão a investigar uma queixa de violação de um ex-jogador de críquete, alegamente levada a cabo por um médico da seleção de sub-19 do país há mais de 30 anos. James Mitchell contou que tudo aconteceu numa digressão pela Índia e pelo Sri Lanka em 1985.Numa entrevista ao canal televisivo ABC, Mitchell explicou que foi violado num quarto de hotel, depois do médico da equipa, Malcolm McKenzie (falecido em 1998) lhe ter aplicado uma injeção que o deixou "quase inconsciente"."A maioria dos meus companheiros disseram que estive 'apagado' um par de dias. Lembram-se que tiveram de me colocar debaixo do chuveiro na manhã seguinte para apanhar o avião. Vestiram-me e quando aterrámos levaram-me numa cadeira de rodas até aos meus pais", lembrou Mitchell na entrevista, que à data dos factos tinha 18 anos.O ex-jogador acrescentou que depois da viagem contou o que se passou a algumas pessoas, mas que a seguir suprimiu aqueles acontecimentos da sua memória durante muitos anos. Até que em agosto de 2021 decidiu contactar a 'Cricket Australia' e a 'Sports Integrity Australia', o organismo que regulamenta a disciplina e a ética desportiva no país e que já está a investigar o caso.Mitchell disse através dos seus advogados sentir "alívio" pelo facto de a polícia e a 'Cricket Australia' estarem a investigar o sucedido, um episódio que lhe causou "trauma e angústia" durante muitos anos.