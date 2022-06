Vítor Pataco agraciado na Eslovénia com o Jürgen Palm do Desporto para Todos

O presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Vítor Pataco, foi esta quinta-feira homenageado, na Eslovénia, com o Jürgen Palm Award, o mais prestigiado prémio atribuído pela TAFISA - Federação Internacional de Desporto para Todos.

"Apesar de se tratar de um prémio atribuído a indivíduos selecionados e votados pela TAFISA, agradeço o desempenho de dirigentes e técnicos que trabalham comigo e para o Instituto, assim como a todas as organizações e pessoas que operam no terreno: clubes, associações, federações, e à Confederação do Desporto de Portugal que, no caso concreto da organização dos 7°s Jogos Mundiais de Desporto para Todos - Lisboa, teve um papel fundamental. Obrigado a todos", reagiu o dirigente.

A cerimónia de decorreu em Portoroz, durante o 27.º Congresso Mundial da TAFISA, no qual também foram agraciados o presidente da Eslovénia, Borut Pahor, e Juho Chang, atual presidente da TAFISA.

Entre as personalidades que já receberam o Jürgen Palm Award, destacam-se Ban Ki-Moon, ex-Secretário-Geral das Nações Unidas, Androulla Vassiliou e Tibor Navracsics, ex-Comissários da UE para a Educação, Cultura e Juventude e Desporto.

A TAFISA conta com mais de 270 membros de mais de 150 países em todos os continentes e tem como objetivo fundamental dinamizar um mundo mais ativo ao promover e ao facilitar acesso para todos/as ao desporto e à atividade física.