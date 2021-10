Volta a competir após florete ter-lhe perfurado a cabeça: «Abri os olhos e soube que se tinha passado algo...»

Todos os desportos têm um determinado grau de risco e, em todos eles, pretende-se fazer com que a sua prática seja progressivamente mais segura. No caso da esgrima, todos os atletas têm fatos e máscaras de proteção, mas nem sempre são suficientes. Luymar Hernandéz é o exemplo claro de como até os mais avançados métodos de segurança na modalidade podem fracassar e causar consequências para a vida toda.





Em 1982, no Campeonato do Mundo de esgrima, em Roma, competiam o soviético Vladimir Smirnov e o alemão Mathias Behr, quando uma tragédia aconteceu. O florete do germânico rompeu a máscara de Smirnov, ferindo-o com gravidade e fazendo com que, após oito dias de coma, tenha acabado por falecer. Anos mais tarde, em 2007, Luymar Hernández, um esgrimista venezuelano, trabalhava com um membro da sua equipa técnica, quando um episódio semelhante aconteceu.Enquanto treinava com o seu técnico de sparring, a espada do treinador rompeu a 'viseira' do atleta, que à época aspirava a uma medalha olímpica em Pequim, perfurando com a ponta da espada o olho de Luymar. Trinta centímetros de espada entraram no corpo do atleta causando-lhe graves danos no hipotálamo e no cerebelo. Foi de urgência para uma clínica em coma. A diferença entre este caso e o de Smirnov? Luymar está vivo e ainda compete."Não perdi a consciência. Senti dor. Abri os olhos, vi o cristal roto e soube que se tinha passado algo", contou o esgrimista, que à época tinha 25 anos, em entrevista ao jornal ‘Marca’. Como não perdera a consciência de imediato e sofrera 'apenas' alguns desmaios, Luymar recorda-se do caminho entre o local do acidente até ao hospital, afirmando que ainda lhe é bastante nítido o momento em que o médico neurocirurgião pediu a injecção para o induzir em coma.Depois disso, só se lembra de acordar… um mês depois. À época, o atleta venezuelano conta que lhe disseram que o próprio médico teve dúvidas em salvar a vida do atleta, assumindo que a gravidade dos danos cerebrais causados podia fazer com que Luymar não voltasse a ter a mesma vida que tinha.Felizmente, Luymar Hernandéz teve essa chance. Devido ao acidente, o esgrimista desceu dos 90 para os 50 quilos, nada que lhe tirasse a motivação. "Apesar de me ver naquela forma, em pele e osso, porque já não havia músculo nem nada, sabia que tinha que voltar. Não tinha como caminhar, mas mentalmente estava óptimo. Como fui formado como um competidor, como um desportista de elite, tinha um objetivo: recuperar-me, regressar à atividade", explicou.Durante os 14 anos seguintes ao acidente, Luymar passou por um longo período de recuperação. O esgrimista não se recorda do número de intervenções cirúrgicas que fez desde então, mas lembra-se do duro caminho que teve de percorrer para voltar a aprender tudo de novo, incluindo as coisas mais básicas. Desde manter-se em pé, visto que os danos no cerebelo afetaram-lhe o equilíbrio, a comer, caminhar ou a falar.Certo é que, de todas as possíveis sequelas, Luymar ficou apenas com uma reduzida perda de sensibilidade num dos lados da cara e toda a restante recuperação, física e psíquica, correu da forma desejada. Devido ao apoio da família e à motivação do atleta venezuelano, 14 anos depois, Luymar Hernandéz vive em Espanha e voltou à esgrima. Num clube centenário espanhol, Cardenal Cisneros, o venezuelano de 39 anos voltou à modalidade numa vertente não só de competição, mas também de formação, tendo combatido pelos quadros do clube espanhol na Liga de ouro da Federação Espanhola de Esgrima. Diz ter "nascido de novo".