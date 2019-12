Volta ao Algarve com 10 equipas do World Tour já confirmadas

A Volta ao Algarve de 2019 tem já 10 equipas do World Tour asseguradas, depois de a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) confirmar esta quinta-feira as presenças de Sunweb, Trek-Segafredo e Israel Cycling Academy.

Estes três conjuntos juntam-se a outras sete equipas do primeiro escalão já confirmadas anteriormente, entre as quais a UAE-Emirates, dos portugueses Rui Costa, Rui Oliveira e Ivo Oliveira e do esloveno Tadej Pogacar, vencedor em 2019.

Astana, Bora-hansgrohe, CCC, Deceuninck-Quick Step, de João Antunes, Groupama-FDJ e Lotto Soudal são as outras equipas do World Tour confirmadas.

A FPC, que organiza a prova, revelou também a presença da Caja Rural-Seguros RGA e da Wanty Gobert-Tornans, equipas do escalão continental profissional.

A 46.ª Volta ao Algarve disputa-se de 19 a 23 de fevereiro de 2020.