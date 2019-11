Witold Banka eleito presidente da Agência Mundial Antidopagem

O polaco Witold Banka foi hoje eleito presidente da Agência Mundial Antidopagem (AMA), sucedendo ao britânico Craig Reedie, durante a Conferência Mundial sobre doping, que decorre em Katowice, na Polónia.

Antigo atleta de 400 metros e atual ministro polaco do Desporto, Banka, que deverá tomar posse em 01 de janeiro de 2020, elegeu o aumento do orçamento da AMA e a diminuição dos casos de doping como as principais bandeiras do seu mandato.

A AMA deverá aprovar ainda hoje uma nova versão do código mundial antidopagem, que entrou em vigor em 2004 e harmoniza as sanções para todos os desportos e países signatários.