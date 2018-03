Continuar a ler

Ao cabo de quatro sessões, Caruana comanda com 3 pontos, sendo perseguido por Kramnik e pelo azeri Shakhriyar Mamedyarov, ambos com 2,5.Seguem-se Aronian, o russo Alexander Grischuk e o chinês Ding Liren, todos com 2, enquanto Karjakin e o norte-americano Wesley So somam 1.O vencedor do Torneio de Candidatos desafiará o campeão mundial em título, o norueguês Magnus Carlsen, num match de 12 partidas, que decorrerá entre 9 e 28 em Londres.