Xadrez: Novos rituais de saudação marcam Torneio de Candidatos

O início da 2ª sessão do Torneio de Candidatos ficou marcada por alguns rituais novos de saudação entre os jogadores, como por exemplo aquilo que se passou entre os russos Ian Nepomniachtchi e Alexander Grischuk (empataram), que se tocaram com o cotovelo antes do duelo, por força da distância forçada entre pessoas causada pela prevenção face ao coronavírus. Outros xadrezistas em Ekaterimburgo (Rússia) não se escusaram a cumprimentar-se com o gesto de passou-bem, iniciando-se as hostilidades.





Quanto à competição, o norte-americano Fabiano Caruana, nº 2 do ranking, demonstrou que pode repetir a final do Mundial com o detentor do ceptro, o norueguês Magnus Carlsen. Na única prova do Planeta que reúne a elite de uma modalidade, Caruana mostrou músculo, de brancas, frente ao russo Kirill Alexeyenko, a cometer muitas imprecisões, sendo vergado em 34 lances, após Defesa Nimzoíndia.O francês Vachier-Lagrave também superou o chinês Ding Liren, enquanto o seu compatriota Wang Hao empatou com o holandês Anish Giri. No comando (1,5 pts.) estão Caruana, Nepomniachtchi e Vachier-Lagrave. Seguem-se Hao e Grischuk (1).