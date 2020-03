Xadrez: Saudação proibida

A Federação Internacional (FIDE) está a correr um grande risco na sua credibilidade, ao manter na agenda o Torneio de Candidatos, que começa hoje em Ekaterimburgo, quando no resto do Mundo quase todas as competições estão suspensas devido à pandemia do coronavírus. Se é certo que há restrições em prol da saúde pública, muitas são polémicas. Por exemplo, o chinês Ding Liren (3º do ranking mundial) viajou para a Rússia com 14 dias de antecedência para cumprir a quarentena, mas o compatriota Wang Hao foi dispensado por ter viajado desde o Japão!

Já o italo-norte-americano Fábio Caruana, nº 2 do ranking e principal favorito, chegou via Praga, fugindo à restrição nos voos decretados por Donald Trump, presidente dos EUA.

O bom senso levaria a adiar o torneio, cujo vencedor desafiará, em dezembro, no Dubai, o norueguês Magnus Carlsen, nº 1 mundial e detentor do cetro, mas as autoridades não pensaram assim, ao considerarem que a competição para oito jogadores não é um evento de massas, sem riscos para os grandes mestres ou para o público, que não terá acesso à sala de jogos, podendo seguir as partidas online. Os árbitros ficarão sempre a 15 metros de distância dos tabuleiros e na entrada do auditório haverá controlo para ser medida a temperatura corporal aos jogadores, árbitros e público, com acesso a desinfetantes e máscaras. O fair play do aperto de mão no início e no final dos jogos foi abolida.

Ontem houve uma sessão de apresentação, com a presença de Anatoly Karpov, antigo campeão mundial, a dizer que "a segurança é uma prioridade", mas nem todos estão satisfeitos, como o azeri Teimur Radjabov, que declinou a sua presença por causa dos riscos para a saúde.

A prova é disputada em 14 sessões, a duas voltas, até 4 de abril. 1ª sessão (hoje): Max Vachier-Lagrave (FRA)-Fabiano Caruana (EUA), Ding Liren (CHI)-Wang Hao (CHI), Anish Giri (HOL)-Nepomniachtchi (RUS), Alex Grischuk (RUS)-Kirill Alekseenko (RUS).