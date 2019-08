Yolanda Sequeira sagra-se campeã nacional

A algarvia Yolanda Sequeira sagrou-se este domingo campeã portuguesa de surf, ao triunfar na etapa disputada na Costa Nova, Ílhavo, a quinta das seis pontuáveis para atribuição do título nacional.Com a principal rival na luta pelo título, Teresa Bonvalot, ausente devido a compromissos internacionais, Yolanda Sequeira, de 21 anos, precisava apenas de chegar à final da etapa para carimbar a conquista, mas acabou por vencer na Costa Nova.Na final, Yolanda Sequeira, que sucede a Camilla Kemp na lista de campeãs nacionais, bateu Mafalda Lopes, alcançando a terceira vitória na temporada, que junta às conseguidas na Figueira da Foz e no Porto."Tinha esperança de segurar o título já nesta prova e isso, felizmente, acabou por acontecer. Tenho pena de algumas das top nacionais, como a Teresa Bonvalot, a Camilla Kemp ou a Carol Henrique, não terem estado presentes, mas as surfistas que estiveram cá a competir surfaram a um nível muito alto, como eu ainda nunca tinha visto no surf nacional", afirmou Yolanda Sequeira, em declarações à Associação Nacional de Surfistas.