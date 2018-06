Continuar a ler

O patinador foi escolhido pelas "conquistas históricas" e por "dar esperança e coragem à sociedade", disse o porta-voz do Governo Yoshihide Suga.



"A decisão foi tomada por unanimidade por especialistas de várias áreas", acrescentou.



Hanyu é também o primeiro patinador artístico, em seis décadas, a alcançar medalhas de ouro em dois Jogos Olímpicos consecutivos, depois das vitórias Jogos de Inverno de PyeongChang, em fevereiro passado, e de Sochi, na Rússia, em 2014.



O primeiro-ministro japonês irá condecorar o atleta numa cerimónia marcada para 2 de julho próximo.



O Prémio de Honra do Povo Japonês é atribuído desde 1977 a cidadãos japoneses ou estrangeiros por conquistas no mundo do desporto, entretenimento e cultura.



O patinador japonês Yuzuru Hanyu, duplo ouro olímpico, vai receber o Prémio de Honra do Povo atribuído pelo Governo nipónico, tornando-se no primeiro patinador artístico a receber a distinção, foi esta sexta-feira anunciado.Com 23 anos, Hanyu é o mais jovem japonês a ser distinguido com este prémio, atribuído pelo primeiro-ministro, Shinzo Abe.

Autor: Lusa